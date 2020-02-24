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В китайском Ухане остались 44 студента из России

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Фото: REUTERS/Stringer
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Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что 44 российских студента остаются в китайском городе Ухань, ставшем очагом распространения коронавируса COVID-19.

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По словам дипломата, россияне находятся в безопасности — ранее им предлагали эвакуацию, от которой студенты отказались.

«Могу обещать вам, что они живут хорошо, им представляют необходимое питание и условия для жизни, безопасность их гарантирована», — приводит слова посла «РИА Новости» 24 февраля.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 24 февраля число жертв заболевания только в Китае достигло 2592 человек, подтвержденных случаев заражения — более 77 тыс.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая.В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

20 февраля гражданам Китая запретили въезд в Россию. Тем не менее из Китая в Москву продолжают возвращаться граждане РФ. Кроме того, не исключен въезд граждан других стран, ранее побывавших в КНР. В этой связи в аэропортах Московского транспортного узла дежурят бригады московских медиков.

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