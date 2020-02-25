В Южной Корее число заболевших коронавирусом достигло 977

В Южной Корее зафиксировано еще 84 случая инфицирования коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных достигло 977, приводит «РИА Новости» 25 февраля сообщение организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения Республики Корея.

Уровень эпидемиологической угрозы в стране был повышен с третьего, «оранжевого», до четвертого – «красного».

По состоянию на 25 февраля, погибли 10 заболевших, выздоровели 22, анализы 13 880 человек находятся в работе. Состояние шести пациентов критическое. Шесть из восьми погибших человек были инфицированы в результате контакта с пациентами больницы округа Тэнам в городе Чхондо недалеко от города Тэгу.

Девятой ушла из жизни 68-летняя женщина в Тэгу, вступившая в контакт с зараженным из числа прихожан секты Синчхончжи.

Десятым погиб 58-летний мужчина, его случай был связан с больницей округа Тэнам в Чхондо.

По данным KCDC, 44 новых случая заражения зафиксированы в Тэгу, 23 в провинции Кенсан-Пукто, остальные рассредоточены по разным регионам Южной Кореи.

Более 80% случаев инфицирования коронавирусом приходятся на город Тэгу и соседнюю провинцию Кенсан-Пукто —791 случай. В связи с этим некоторые авиаперевозчики страны объявили об отмене рейсов в Тэгу.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во вторник, 25 февраля, прибыл в Тэгу и пообещал региону срочную финансовую поддержку. Он охарактеризовал ситуацию как «крайне серьезную» и распорядился объявить город и провинцию Кенсан-Пукто регионами особого эпидемиологического контроля.

24 февраля Министерство национальной обороны Республики Корея поместило в карантин 7,9 тыс. военнослужащих с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Власти изолировали всех, контактировавших с инфицированными, а также посещавших город Тэгу, где произошла вспышка заболевания.

23 февраля президент Мун Чжэ Ин сообщил о повышении эпидемиологической угрозы до наивысшего «красного» уровня на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом нового типа.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась и на другие страны.

По данным на 25 февраля, общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. Количество летальных исходов — 2701.