В ЕК заявили о возможной приостановке действия Шенгена из-за коронавируса

Страны-члены Евросоюза, в соответствии с Шенгенским кодексом о границах, могут приостановить свободное движение людей из-за распространения коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом во вторник, 25 февраля, заявила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

«Страны ЕС, согласно Шенгенскому кодексу, имеют право возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса. Однако, с точки зрения Еврокомиссии, любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС», — цитирует ее ТАСС.

Также Спинант подчеркнула, что Еврокомиссия призывает страны ЕС не предпринимать односторонние действия, связанные с защитой от коронавируса.

Ранее в этот день сообщалось, что в Италии из-за коронавируса погибли семь человек. В шести северных регионах на неделю закрыты школы и университеты. В Ломбардии и Венето власти запретили проведение всех публичных мероприятий, включая культурные, спортивные и религиозные.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

23 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о почти 1,8 тыс. инфицированных коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая. В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.