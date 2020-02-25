На карантине в отеле на Канарских островах оказались двое россиян

В числе помещенных на карантин туристов в отеле на Канарских островах есть как минимум двое граждан РФ, заявил почетный консул РФ на Канарах Гонсало Парада, передает ТАСС во вторник, 25 февраля.

Парада рассказал, что все постояльцы отеля находятся в своих номерах, пока проводятся медицинские проверки.

Ранее, 25 февраля, в Испании поместили на карантин не менее тысячи туристов в отеле на острове Тенерифе (Канары), где у прибывшего на отдых итальянца диагностировали коронавирус.

По информации издания, турист, у которого на Тенерифе диагностировали коронавирус, проживал в отеле с супругой на протяжении недели. Мужчину изолировали. Он находится под санитарным контролем. По установленному протоколу анализы отправили в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования. Постояльцам отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе запретили покидать территорию отеля.

В Италии уже зарегистрировано почти 300 случаев коронавируса, несколько городов с населением более 50 тыс. человек оказались на карантине. Италия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе и стала единственной европейской страной, где зарегистрированы случаи летального исхода.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев в 33 странах. Число летальных исходов, включая Китай, — 2701, число выздоровевших — 27 681.