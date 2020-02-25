В МВФ рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики

Необходимо готовиться к неблагоприятному сценарию развития событий и не стоит ожидать скорой ликвидации последствий коронавируса COVID-2019 для мировой экономики. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время выступления перед участниками встречи министров финансов и глав центробанков стран G20 в Саудовской Аравии.

«Я докладывала G20, что даже в случае быстрого купирования вируса это скажется на [экономическом] росте в мире и Китае. Естественно, мы все надеемся на резкое и быстрое восстановление, однако, учитывая нынешнюю неопределенность, гораздо более мудрым решением стала бы подготовка к наименее благоприятным сценариям», — цитирует ее пресс-служба МВФ.

Также Георгиева предложила помощь МВФ в противодействии распространению коронавируса за счет средств, которые предназначены для ликвидации последствий крупных катастроф.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.

18 февраля Министерство экономического развития России начало разработку плана мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса COVID-2019 на российскую экономику.

По прогнозам ряда аналитиков, мировая экономика будет нести потери от коронавируса как минимум до июля 2020 года: в I и II кварталах мировой ВВП может показать нулевой рост, следует из отчета главы подразделения по макроэкономической стратегии на глобальных рынках «ВТБ Капитал» Нила Маккиннона. По его мнению, рынок акций продолжает торговаться в плюсе только из-за ожиданий инвесторов, что в случае необходимости центробанки предоставят экстренную помощь.