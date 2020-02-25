В Швейцарии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом COVID-2019, вспышка которого была зафиксирована в Китае, был подтвержден в Швейцарии в кантоне Тичино. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает портал Blick со ссылкой на федеральное правительство.

Отмечается, что случай заражения коронавирусом произошел в южной части кантона. После появления информации об инфицировании Женевская лаборатория провела соответствующие анализы и после получения результатов подтвердила наличие COVID-2019 у заболевшего.

Кроме того, портал подчеркивает, что власти Швейцарии и Тичино приняли решение лишь о «мягких мерах» предосторожности, несмотря на распространение коронавируса в Италии.

Ранее в этот день сообщалось, что в Италии из-за нового вируса погибли семь человек. В шести северных регионах на неделю закрыты школы и университеты. В Ломбардии и Венето власти запретили проведение всех публичных мероприятий, включая культурные, спортивные и религиозные. Кроме того, появилась информация, что число инфицированных коронавирусом в стране достигло 283 человек.

Также были зафиксированы по два случая заражения COVID-2019 в Австрии и Иране, а самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии», следующий по маршруту Тегеран–Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анкаре из-за наличия у нескольких пассажиров симптомов коронавируса.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погиб 2701 пациент, число выздоровевших — 27 681.