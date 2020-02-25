В Каталонии диагностировали первый случай заражения коронавирусом

Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-2019 в испанском автономном сообществе Каталония. Об этом 25 февраля сообщает газета El Periodico.

Отмечается, что заразившаяся женщина проживает в Барселоне и недавно она вернулась из поездки в северную Италию. Сейчас жительница Каталонии госпитализирована.

Это четвертый случай заражения в Испании. Двое заболевших уже поправились.

Ранее, 25 февраля, в Испании поместили на карантин не менее тысячи туристов в отеле на острове Тенерифе (Канары), где у прибывшего на отдых итальянца диагностировали коронавирус. Заболевший проживал в отеле с супругой на протяжении недели. Мужчину изолировали. Он находится под санитарным контролем. По установленному протоколу анализы отправили в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования. Постояльцам отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе запретили покидать территорию отеля.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По состоянию на 25 февраля, общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев в 33 странах. Число летальных исходов, включая Китай, — 2701, число выздоровевших — 27 681.