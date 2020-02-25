В Иране парламентарий заразился коронавирусом

Иранский парламентарий Махмуд Садеки заразился коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом политик сообщил в Twitter 25 февраля.

«Мой тест на коронавирус оказался положительным. Я посылаю это сообщение, не питая особой надежды, что смогу прожить дальше в этом мире», — написал он.

Ранее в этот же день стало известно, что замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заражен коронавирусом, сообщает НСН.

На данный момент в Исламской Республике подтверждены 95 случаев заражения коронавирусом, пишет «Газета.ру».

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна на две недели закроет границу с Ираном из-за распространения коронавируса, передает RT. По этой же причине границу с Исламской Республикой также закрыли Пакистан и Турция, а Грузия ввела ограничения на авиасообщение с этим государством.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 25 февраля общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. За пределами Китая зарегистрировано 2368 случаев в 33 странах. Число летальных исходов, включая Китай, — 2701, число выздоровевших — 27 681.