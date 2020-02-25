Прямой эфир
Сюжет:

Отель с тысячей туристов изолировали из-за коронавируса на Канарах

0
Фото: Diario de Avisos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Испании поместили на карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Тенерифе (Канары), где у туриста, прибывшего из Италии, диагностировали коронавирус. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Diario de Avisos со ссылкой на источники.

По информации издания, турист, у которого диагностировали коронавирус, проживал в отеле с супругой на протяжении недели. Постояльцам отеля H10 Costa Adeje Palace в муниципалитете Адехе запретили покидать территорию отеля, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее Совет по здравоохранению правительства Канарских островов сообщил о положительном результате на коронавирус у прибывшего на Тенерифе итальянца. Мужчину изолировали. Он находится под санитарным контролем. По установленному протоколу, анализы отправили в Институт Карлоса III в Мадриде для повторного исследования.

В Италии уже зарегистрировано более 200 случаев коронавируса, несколько городов с населением более 50 тыс. человек оказались на карантине. Италия вышла на первое место по числу заразившихся коронавирусом в Европе и стала единственной европейской страной, где зарегистрированы летальные случаи. К настоящему времени в стране от китайской пневмонии скончались шесть человек, уточняется на сайте kp.ru.

Ранее в этот же день сообщалось, что самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии», следующий по маршруту Тегеран–Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анкаре из-за наличия у нескольких пассажиров симптомов коронавируса COVID-19.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась и на другие страны.

По данным на 25 февраля, общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. Количество летальных исходов — 2701.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Иране зафиксировали 95 новых случаев заражения коронавирусом
Самолет «Турецких авиалиний» экстренно сел в Анкаре из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020