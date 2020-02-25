Самолет «Турецких авиалиний» экстренно сел в Анкаре из-за коронавируса

Самолет авиакомпании «Турецкие авиалинии», следующий по маршруту Тегеран–Стамбул, совершил вынужденную посадку в Анкаре из-за наличия у нескольких пассажиров симптомов коронавируса COVID-19, сообщает во вторник, 25 февраля, турецкое издание Haber Turk.

Самолет приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре. Областное министерство здравоохранения направило в аэропорт бригаду медицинских работников. Повышенная температура тела зафиксирована у 12 пассажиров, еще 17 подозреваются на наличие коронавируса.

Всего в самолете летели 132 человека.

В настоящий момент обследование пассажиров продолжается.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространилась и на другие страны.

По данным на 25 февраля, общее число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире составляет 80 147 случаев. Количество летальных исходов — 2701.