Езда в незнаемое: как коронавирус повлиял на туризм в Россию

Прошел месяц, как власти Китая запретили выезд туристических групп за рубеж в связи со вспышкой коронавируса. За это время российские туроператоры въездного туризма не досчитались как минимум 1,4 млрд рублей дохода . Теперь ситуация становится серьезнее — коронавирус ворвался и в Европу: Италия спешно вводит карантинные мероприятия. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала возможность возникновения пандемии. В такой ситуации и Россия ввела временный запрет на въезд всем гражданам Китая. «Известия» выясняли, как чувствует себя российская индустрия без китайского рынка и какие меры предпринимает для поддержания своего бизнеса.

Тест на прочность

Вспышка китайского коронавируса, повлекшая за собой приостановку продаж туров в Китай и запрет на въезд в Россию туристов из КНР, оказалась настоящим испытанием на прочность для бизнеса.

Туроператоры, работающие на выездных направлениях, безусловно, пострадали в меньшей степени, нежели игроки, работающие на прием. Компаниям, для которых Китай был одним из основных зимних направлений (здесь речь идет прежде всего об острове Хайнань), пришлось корректировать полетную программу подконтрольных перевозчиков и предлагать туристам альтернативные варианты. Так, клиенты TEZ Tour и ANEX Tour меняли туры в Китай на Турцию, Кубу и ОАЭ, дополнительный приток туристов получили и Индонезия, Шри-Ланка, другие азиатские направления.

Однако ситуация здесь неоднозначная. Например, Индонезия параллельно с притоком новых туристов, которые переориентировались с китайского направления, потеряла прилетавших на остров Бали бортами China Southern Airlines через крупные китайские хабы Гуанчжоу, Гонконга и Шанхая. Вылеты в Китай ограничены, потому туристам приходилось аннулировать туры. Подобная ситуация складывалась и на других азиатских направлениях.

По данным экспертов, отмена рейсов в Китай принесет российским авиакомпаниям многомиллионные убытки, но они не встают ни в какое сравнение с потерями операторов, активно работающих в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Если говорить о суммарных прямых убытках от экстренного вывоза туристов и досрочного прекращения программ в КНР, то в АТОР их предварительно оценивают в 450 млн рублей. 20 февраля АТОР направила письмо в правительство РФ о компенсации убытков туроператоров из-за коронавируса.

По фирмам, занимающимся въездным туризмом, решение китайских властей ударило в разы больнее. «Да, потери игроков выездного сегмента туррынка велики, но потери, которые понес и еще понесет въездной туризм, намного выше. Судите сами: Китай — лидер-поставщик туристов в Россию, объемы китайского турпотока в нашей стране обгоняют любой другой рынок минимум в два раза», — говорит директор одной из принимающих компаний, пожелавший остаться неназванным.

Китайцы_2 Китайские туристы в Казани Фото: ТАСС/Егор Алеев

По данным аналитической службы АТОР, в 2019 году в Россию приехали с туристическими целями 1,5 млн граждан КНР, из них по безвизовому каналу — 1,2 млн (из них 750 тыс. приехали в Москву и Санкт-Петербург). Если смотреть, как распределяется загрузка по году, то порядка 75% всего китайского турпотока приходится на период май–сентябрь. В прошлом году с января по май в Россию через туроператоров приезжали около 40 тыс. китайских групповых и индивидуальных туристов в месяц. В этом году предполагался рост в низком сезоне на уровне 10%.

Средняя стоимость тура в Россию на одного китайского туриста находится на уровне $500. Таким образом, только в феврале российские туроператоры не досчитались дохода в размере минимум 1,4 млрд рублей. А с учетом временного запрета на въезд всех граждан КНР можно смело посчитать и убытки на март — это примерно столько же. Получается, что российский турбизнес за два месяца отсутствия китайских туристов не досчитается почти 3 млрд рублей.

Бремя перемен

Между тем массовых панических настроений среди экспертов, работающих в принимающих компаниях, пока нет. Наблюдатели поясняют, что отсутствие китайских туристов в данный период не губительно для рынка въездного туризма, поскольку сейчас низкий сезон, а аннуляций по забронированным турам на лето нет.

Сун Бицзунь, представитель туристической компании из города Чэнду китайской провинции Сычуань, тоже настроена оптимистично: «У нас немало забронированных туров на лето в Москву, Владивосток, на Байкал, и ни один из них не аннулирован. Наши туристы отличаются стабильностью. Если они хотят ехать в Россию, то они туда поедут. Туристы ждут снятия запретов».

«Что касается января и февраля, то совокупно мы потеряем несколько тысяч клиентов, но если ситуация с коронавирусом разрешится в ближайший месяц, максимум два, то мы сможем компенсировать недополученную прибыль », — рассказал директор одной из российских принимающих компаний, пожелавший остаться неназванным.

Китайцы_3 Китайские туристы на берегу озера Байкал Фото: РИА Новости/Игорь Онучин

При этом эксперт отметил, что когда речь заходит о китайском рынке и прибыли, то нужно понимать, что массовый китайский туризм по большей части лежит в серой зоне. «Как-то коллега из Китая сказал мне, что выездной рынок из Китая в Россию строится по принципу «деньги, потраченные китайскими туристами в России, должны вернуться в Китай». Фактически, так оно и происходило. Обслуживание практически всех туристических групп из Китая на территории России осуществлялось силами китайских компаний, которые владеют на территории России и транспортом, и ресторанами, и гостиницами, и гидами, и сувенирными магазинами », — рассказал эксперт.

И именно такие компании, по словам экспертов, сейчас испытывают значительные трудности. Что касается финансовых потерь отелей, то, по словам вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, пока они не такие весомые. «Безусловно, отели Москвы и Санкт-Петербурга испытывают трудности от потери китайских туристов, особенно те отели, которые на 90% были заполнены туристами из Китая. Сказать, сколько таких отелей на территории Москвы и Санкт-Петербурга сложно, но они есть, и их не мало. Но не забывайте, что сейчас низкий сезон и пока паниковать рано» , — говорит Вадим Прасов.

Эксперты убеждены, что нужно не паниковать, а с пользой использовать вынужденный период затишья. «Грядут перемены. Причем приятные. Очень надеемся, что будет принят закон о гражданстве и аттестации экскурсоводов. Сейчас в Госдуме идет обсуждение этого законопроекта. А также время без китайских туристов нужно использовать для привлечения туристов из других стран», — рассказал эксперт, пожелавший остаться неназванным.

Ориентир — Япония

Китайские туристы, по словам экспертов, могут быть замещены гостями из Европы, Юго-Восточной Азии, стран Ближнего Востока. «Сложилась интересная картина: иностранные туристы, которые хотели поехать в Китай, аннулируют свои туры и покупают туры в Россию. У нас уже есть запросы от таких туристов из Южной Америки, Кореи, Японии. Скорее всего, это не станет массовой историей, но случаи есть. Положительно на спрос сейчас играют и цены на турпакеты, они несколько снизились, поскольку те же отели вынуждены снижать цены, чтобы заполнить избыток номеров, образовавшийся из-за отсутствия китайских туристов», — рассказал директор одной из российских принимающих компаний.

Особый интерес, по словам экспертов, представляет растущий японский рынок. По словам Артура Мурадяна, генерального директора компании Space Travel, туристы из Японии сегодня являются одними из наиболее платежеспособных с точки зрения своих трат. «Более того, они доверяют свой отдых именно российским принимающим компаниям, а это, безусловно, положительный момент. Отрадно, что с каждым годом японских туристов в России становится всё больше», — рассказал эксперт.

Согласно официальной статистике, за первые девять месяцев 2019 года Россия приняла 83,7 тыс. японских туристов, что на 22,2% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Самый активный рост японских туристов — порядка 65% — ощутили в Приморье. Край за девять месяцев 2019 года посетили 28,7 тыс. граждан этой страны.

Евгений Дыба, директор компании «Радуга-тур» из Хабаровска, подтверждает: «За прошлый год мы приняли на 30% больше туристов из Японии, чем в 2018 году. Японских туристов привлекает в наш регион удобная логистика, бюджетные цены на туры, разнообразие турпродукта и, конечно, возможность посещать наш регион по электронным визам, которые были введены для посетителей Дальневосточного федерального округа в 2017 году. В этом году у нас было несколько аннулированных броней из-за коронавируса, но сейчас продажи выправились. По итогам года рассчитываем на прирост на уровне 50% ».

По словам Евгения Дыбы, многие компании Дальнего Востока, которые раньше были нацелены только на КНР, сейчас начинают замещать китайских туристов японскими. «Конечно, компаниям, которые работали только с китайским рынком, сейчас непросто. Многие сидят без работы. Да, безусловно, найти полную замену туристам из Китая нельзя, но таковы условия, и мы должны к ним приспосабливаться», — рассуждает Евгений Дыба.