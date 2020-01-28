Такой уровень опасности: китайских туристов не пускают в Россию

Российские туроператоры с 27 января прекратили продажу туров в Китай и объявили о начале эвакуации туристов. Одновременно с этим Ассоциация туроператоров России объявила о том, что продажа организованных туров для граждан КНР будет временно прекращена. Решение связано с распространением случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Авиасообщение между странами пока не прекращено, однако ряд перевозчиков уже отказались от полетов в Поднебесную. Как решение о закрытии Китая повлияет на российский туризм и существует ли риск прекращения продажи туров в другие популярные азиатские направления — разбирались «Известия».

Поездка отменена

Первым о прекращении продажи туров в КНР объявила компания «Русь Тур», которая специализируется на этом направлении. Решение было принято по рекомендации Ростуризма. Общее число заболевших на момент написания статьи уже превысило 4,5 тыс. человек, более 100 скончались. Эпидемия уже распространилась за пределы материкового Китая: случаи заражения фиксируют в Гонконге, на Тайване и острове Хайнань, а также в странах Юго-Восточной Азии, США и странах Европы.

Вирус_1 Медицинский персонал в лобби одного из отелей на острове Хайнань Фото: cnsphoto via REUTERS

«Администрация правительства острова Хайнань запретила проводить любые экскурсии и массовые мероприятия на неопределенный срок. В целях обеспечения безопасности граждан РФ руководством туроператора «Русь Тур» принято незамедлительное решение о вынужденном досрочном вывозе туристов с острова Хайнань », — говорится в объявлении на сайте туроператора. В нем также утверждается, что все путевки, купленные в период до 16 февраля, будут отменены. А более поздние бронирования будут перенесены на любые даты вылета до конца августа.

Практически одновременно решение о закрытии направления принял туроператор Tez Tour. Вывозить туристов до окончания срока поездки будут по их личному запросу. С 27 января перелеты до Китая прекращены в связи с угрозой безопасности, сообщила «Известиям» пресс-секретарь туроператора Светлана Баранова. Компания вывозит туристов с острова, до Хайнаня самолеты летят пустыми. При этом у туристов, планировавших отдых в Китае, есть возможность отказаться от поездки или переоформить тур и полететь в другую страну.

Вирус_2 Термометрия пассажиров в международном аэропорту Санья Феникс на острове Хайнань Фото: Global Look Press/Pu Xiaoxu

— Большинство туристов не отказываются от запланированного отдыха и перебронируют туры в Китай на альтернативные направления. В лидерах предпочтений по перебронированиям — Турция, ОАЭ и Таиланд. Дефицита туров и направлений нет, всегда можно подобрать соответствующие по стоимости китайским курортам предложения, — рассказала Баранова. Туроператор организовал «горячую линию» по вопросам эвакуации из Китая и перебронирования туров.

Продажи туров в Китай будут прекращены как минимум до конца февраля. О решении остановить полеты в китайские города уже заявил ряд авиакомпаний. Так, Nordwind прекращает полеты из Иркутска в Китай, «Уральские авиалинии» и Azur Air приостановили полеты на остров Хайнань. Решение о прекращении полетов в КНР также приняла авиакомпания I Fly.

Контроль климата

Московские отели уже взяли под особый контроль из-за коронавируса, а в самом Китае проводят дезинфекцию на улицах и в гостиницах. Об этом РЕН ТВ рассказал турист из России Александр Арефьев. По его словам, по улицам острова Хайнань ездят машины, которые распыляют неизвестный газ и, по всей видимости, проводят дезинфекцию.

— До вчерашнего дня всё было достаточно спокойно, но вчера ситуация начала усугубляться. Много магазинов, супермаркетов закрыто, много кафешек и заведений тоже закрыто. На входе у всех удаленно проверяют температуру. Как нам стало известно, из Уханя до закрытия города успело уехать более 300 тыс. человек. Есть большая вероятность, что эти люди могут находиться здесь, — рассказал Арефьев.

Вирус_3 Туристы у вокзала Хайкоу на острове Хайнань Фото: Global Look Press/Pu Xiaoxu

Он предостерег российских туристов от посещения Хайнаня и назвал атмосферу на острове крайне угнетающей.

— Известно, что планируется вывозить русских туристов на родину. Мы вылетаем в РФ ночью, и хочется побыстрее оказаться на родине. Всем, кто собирается на Хайнань, мы не рекомендуем сюда приезжать, — добавил турист.

Впрочем, индивидуальные туристы всё еще могут попасть как на Хайнань, так и в другие города Китая на регулярных рейсах. МИД России рекомендовал жителям страны воздержаться от поездок в Китай и учитывать ситуацию с коронавирусом при планировании поездок. При этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус во время визита в Пекин призвал международное сообщество не проводить эвакуацию иностранных граждан в связи с распространением вируса.

Туры на паузе

Со вторника российские туроператоры прекращают прием туристов из Китайской Народной Республики. По оценкам экспертов, это может существенно повлиять на туристический поток в Россию. По оценкам главы Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, на долю китайских туристов приходится до 18% от всего объема путешественников, приезжающих в Россию, его слова приводит «Интерфакс».

По его мнению, это серьезный показатель, который может повлиять на российскую туротрасль. Если же эпидемия не пойдет на спад, то России нужно будет приложить усилия, чтобы привлекать туристов из других стран.

Вирус_5 Туристы из Китая в аэропорту Шереметьево Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Ситуация может измениться довольно кардинально. И не только для туроператоров, специализирующихся на приеме китайских туристов. Произойдет высвобождение значительной части номерного фонда гостиниц, туристских автобусов, рабочих мест, которые будет не просто загрузить за счет туристов из других стран. Снизится посещаемость популярных у туристов музеев, магазинов и ресторанов, — заявил Шпилько.

Граждане Китая, купившие путевки до принятия распоряжения, могут беспрепятственно приезжать в Россию. Власти Китая запретили своим гражданам покупать туры за рубеж. При этом индивидуальные путешественники из Китая смогут приехать в Россию и после введения запрета на продажу путевок.

— Российским туроператорам даже не нужно отказываться от приема туристических групп из Китая, так как в самом Китае уже с конца прошлой недели запрещено отправлять организованные группы. Когда Китай ввел ограничения на внутренний и выездной туризм, то это в первую очередь коснулось выездных групп, — пояснила глава АТОР Майя Ломидзе.

Вирус_4 Туристы из Китая на Красной площади Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Если странам Юго-Восточной Азии удастся не допустить распространения вируса на своей территории, то угроза нового вируса не сильно повлияет на туристическую сферу, считает директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. В настоящий момент, ситуация не оказывает существенного воздействия на туристический рынок.