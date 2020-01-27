Больные меры: МИД России просят ограничить поток туристов в Китай

Поездки российских туристов в Китай нужно временно прекратить, а правительство должно принять меры защиты от коронавируса. Об этом говорится в обращении лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского в адрес главы МИД Сергея Лаврова. Либерал-демократ считает, что пока болезнь не будет локализована, граждане должны воздержаться от контактов с иностранцами. Это беспокойство разделяют и в других фракциях. Представители российской туриндустрии считают его преувеличенным.

Никаких поцелуев

К выходным число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV превысило 2000 человек, 56 заболевших скончалось.

«До сих пор нет однозначной позиции, насколько он опасен и как велики риски масштабной эпидемии», — говорится в тексте обращения лидера фракции ЛДПР главе МИД.

Владимир Жириновский предложил министерству ограничить поток туристов из России в Китай и въезд китайцев в РФ. По его мнению, отреагировать на ситуацию должны Минздрав, Санэпиднадзор и другие структуры, отвечающие за здоровье и безопасность россиян. В этих условиях людям нужно больше проводить времени дома, убеждён либерал-демократ.

— В Китае закрыты уже целые города. И превентивные ограничительные меры уже нужно принять и у нас. Хождение в театры, кино, массовые скопления людей, гуляния, большие магазины – все это нужно временно исключить, профильные ведомства должны выступить с такими мерами и обратиться к населению, — заявил «Известиям» Владимир Жириновский.

В этих условиях людям нужно больше проводить времени дома, продолжил свою мысль либерал-демократ.

— На дверях у меня уже 20 лет висит объявление «Никаких рукопожатий и поцелуев» – это нужно сделать во всех учреждениях. Нужно носить маски. Испанка 100 лет назад унесла жизнь 100 млн человек, потому что не было никаких ограничений на границах, — пояснил лидер либерал-демократов.

Беспокойство Владимира Жириновского разделяют в «Единой России», отмечая, что ещё в пятницу было объявлено о первом летальном исходе коронавируса 2019-nCoV всего в 430 км от границ с РФ — в провинции Хэйлунцзян. Всего в этом регионе было подтверждено четыре случая заболевания, а тесный контакт с пострадавшими имели 380 человек.

— Я уже провёл консультации с главой Министерства здравоохранения Михаилом Мурашко. Как мне сообщили, там готовы к встрече с вирусом во всеоружии. При необходимости будут предприняты все меры, чтобы не допустить распространяя заболевания в России, — сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев.

По его словам, россияне, которые не отказываются от поездок в Китай, сами должны оценивать риски заболевания и брать на себя ответственность.

Каждый решает сам

С российской стороны ограничений по авиасообщению с КНР пока не вводилось, а вот заражённый Ухань в конце прошлой неделе принял решение отменить все рейсы с Москвой. Впрочем, угрозу безопасности россиян, находящихся в Китае, в пятницу вечером, 24 января, признали в Ростуризме. Ведомство рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Тем же, кто уже там оказался, чиновники посоветовали следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению мер предосторожности. В том числе, не покидать территорий гостиничных комплексов и иных мест временного пребывания (размещения), за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета из страны.

Российским туроператорам и турагентам в Ростуризме порекомендовали приостановить продажу путёвок, а также в обязательном порядке информировать российских туристов, которые всё же планируют провести отдых в КНР.

С заявлением о коронавирусе выступил и Роспотребнадзор. Ведомство сообщило, что в связи с неблагополучной ситуацией им принят комплекс противоэпидемических мер. «Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию. За время мониторинга были выявлены люди с различными видами заболеваний. Однако случаев коронавирусной инфекции в России пока не зарегистрировано. Хотя ранее о подозрении на них объявлялось в Москве, Санкт-Петербурге, Магадане, Перми, Татарстане.

Как заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры Anex Tour, "Интурист" и Tez Tour приняли решение о приостановке продажи туров в Китай. А вот вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил «Известиям», что сами российские туристы от поездок в Китай пока не отказываются.

— Массовых отказов нет. Хотя, мой взгляд, нельзя игнорировать предупреждение Роспотребнадзора. Полёты в КНР не прекращены. Как мы видим в самом очаге карантинные меры уже приняты. Поэтому ехать в КНР или нет каждый принимает решение самостоятельно, — пояснил он «Известиям».

По его словам, в то же время туроператоры тем, кто хочет отказаться от путёвки, готовы перебронировать их на более позднее время или по другим маршрутам. При этом Юрий Барзыкин отметил, что, например, на излюбленном туристами острове Хайнань случаев вируса зафиксировано не было. Эксперт посоветовал россиянам, которые собираются в поездки, мониторить информацию о развитии ситуации с заболеванием.