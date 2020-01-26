Власти КНР заявили об ускорении распространения коронавируса

Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, власти Китая опасаются, что его способность распространяться ускоряется, заявил в воскресенье, 26 января, на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

«Если исходить из последовательности расположения генов, новый тип коронавируса отличается от SARS и MERS (обнаруженные в предыдущие годы. — Ред.), он уже перешел от этапа передачи от животных к человеку к стадии, когда он передается от человека к человеку. Судя по всему, способность распространения вируса усиливается», — приводит его слова ТАСС.

По словам главы комитета, вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме.

Сяовей отметил, что специалисты утверждают, что «заболевание вступило в сравнительно серьезную и сложную стадию».

По этому поводу также высказался заместитель Сяовея Ли Бинь, который заявил, что знания о новом типе вируса «весьма ограниченны», кроме того, неизвестна вероятность его мутации.

Отмечается также, что в Госкомитете КНР заявили о том, что власти до сих пор не установили источник происхождения коронавируса.

26 января стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек. При этом число погибших от вируса по-прежнему составляет 56 человек. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов. По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.