У госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружили коронавирус

Ни у одного из шести госпитализированных в Москве китайских туристов не был выявлен коронавирус, сообщает в воскресенье, 26 января, «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«По результатам проведенных исследований в биологических пробах госпитализированных новый коронавирус не обнаружен. У одного заболевшего обнаружена РНК вируса гриппа типа А», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в гостинице, где проживали туристы, организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

В то же время, по данным ТАСС, в Госкомитете КНР заявили о том, что власти до сих пор не установили источник происхождения коронавируса.

26 января стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек. При этом число погибших от вируса по-прежнему составляет 56 человек.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.

При этом власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов. По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.