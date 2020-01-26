Китай поможет США эвакуировать сотрудников генконсульства в Ухане

Правительство КНР окажет содействие США при эвакуации сотрудников американского генконсульства из китайского города Ухань, в котором произошла эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

«В настоящее время американская сторона внесла предложение вывезти сотрудников генерального консульства США в Ухане на родину. В соответствии с международной практикой Китай, учитывая правила эпидемиологической защиты, примет необходимые меры и окажет содействие и помощь», — говорится в сообщении.

По данным Reuters, Госдепартамент ранее в этот же день заявил о планах эвакуировать сотрудников генконсульства в Ухане. Кроме работников диппредставительства американская сторона готова вывезти из Китая ограниченное число соотечественников.

28 января, как отмечается, спецборт из Китая прибудет в Сан-Франциско.

26 января стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек. При этом число погибших от вируса по-прежнему составляет 56 человек.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.

При этом власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов. По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.