Прямой эфир
Сюжет:

Китай поможет США эвакуировать сотрудников генконсульства в Ухане

0
Фото: Global Look Press/Du Zheyu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство КНР окажет содействие США при эвакуации сотрудников американского генконсульства из китайского города Ухань, в котором произошла эпидемии коронавируса 2019-nCoV. Об этом в воскресенье, 26 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая Хуа Чуньин.

Вопрос времени: как и с какой скоростью распространяется коронавирус
Что следует знать о пневмонии нового типа — спецпроект «Известий»

«В настоящее время американская сторона внесла предложение вывезти сотрудников генерального консульства США в Ухане на родину. В соответствии с международной практикой Китай, учитывая правила эпидемиологической защиты, примет необходимые меры и окажет содействие и помощь», — говорится в сообщении.

По данным Reuters, Госдепартамент ранее в этот же день заявил о планах эвакуировать сотрудников генконсульства в Ухане. Кроме работников диппредставительства американская сторона готова вывезти из Китая ограниченное число соотечественников.

28 января, как отмечается, спецборт из Китая прибудет в Сан-Франциско.

26 января стало известно, что число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек. При этом число погибших от вируса по-прежнему составляет 56 человек.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.

При этом власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов. По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Токаев поручил правительству не допустить коронавирус в Казахстан
Названы первые симптомы нового коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020