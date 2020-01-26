Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек

Число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, который является причиной развития тяжелой пневмонии, достигло 2002 человек, сообщает ТАСС в воскресенье, 26 января, со ссылкой на заявление комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

При этом число погибших от вируса по-прежнему составляет 56.

Кроме этого, врачи подозревают коронавирус еще у почти 2,7 тыс. человек, но их окончательный диагноз пока не установлен.

Больше половины всех случаев заражения (1052) приходится на провинцию Хубэй, где были зарегистрированы первые случаи заболевания. Случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Вирус распространяется в Китае с конца декабря 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.

По данным Минздрава РФ, в России заболевание не выявлено.

При этом власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов. По данным ученых, причиной возникновения нового вида коронавируса могут быть змеи.