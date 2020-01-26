В Южной Корее выявлен третий зараженный коронавирусом

Южная Корея зафиксировала третий случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщает 26 января «РИА Новости» со ссылкой на органы здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о двух заразившихся, которые прибыли в страну из Китая. Кроме того, южнокорейские власти приостановили рейсы из вокзалов и аэропортов из китайского Уханя из-за распространения вируса.

Уточняется, что третьим инфицированным стал 54-летний гражданин Республики Корея, который некоторое время жил в Ухане, а 20 января прилетел на родину.

На момент въезда в страну у него не было симптомов заболевания, они появились только 22 января. Некоторое время мужчина боролся с жаром и ознобом самостоятельно, однако 25 января обратился к медикам. Его сразу же изолировали, а позже результаты исследований подтвердили заражение коронавирусом.

По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией достигло 1975 человек, а количество летальных случаев возросло до 56.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV. Позже власти Китая предупредили, что вирус мутирует и быстро распространяется. В КНР на карантин закрыты порядка 10 городов.

Заражения уже фиксировали в Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, США, Франции, Канаде и других странах.

В свою очередь, российское посольство в КНР подтвердило отсутствие зараженных коронавирусом россиян.