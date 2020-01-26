Прямой эфир
Сюжет:

Роспотребнадзор прокомментировал госпитализацию граждан Китая в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация с госпитализацией китайских граждан на севере Москвы находится на особом контроле Роспотребнадзора, заявили в воскресенье, 26 января, в пресс-службе ведомства.

В масочном режиме: Дальний Восток ограничивает контакты с Китаем
В российских регионах собираются приостановить все образовательные и культурные обмены с КНР

Там сообщили, что под надзором столичных медиков находятся шесть граждан КНР, которые прибыли в Россию 25 января в составе туристических групп из Шанхая, Сианя и Пекина.

Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, у некоторых наблюдается незначительное повышение температуры. Предварительный диагноз — ОРВИ.

25 января из отеля «Арт Москва Войковская» с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР. Директор гостиницы рассказал о восьми госпитализированных. 26 января в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что у заболевших не выявлены признаки пневмонии.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Власти КНР предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, США и Франции.

По последним данным, из-за нового коронавируса погиб 41 человек, он диагностирован еще у 1287 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь случаев коронавируса выявлено в приграничных с РФ регионах
Российский туроператор объявил об эвакуации клиентов из Китая

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020