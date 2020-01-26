Роспотребнадзор прокомментировал госпитализацию граждан Китая в Москве

Ситуация с госпитализацией китайских граждан на севере Москвы находится на особом контроле Роспотребнадзора, заявили в воскресенье, 26 января, в пресс-службе ведомства.

Там сообщили, что под надзором столичных медиков находятся шесть граждан КНР, которые прибыли в Россию 25 января в составе туристических групп из Шанхая, Сианя и Пекина.

Состояние госпитализированных оценивается как удовлетворительное, у некоторых наблюдается незначительное повышение температуры. Предварительный диагноз — ОРВИ.

25 января из отеля «Арт Москва Войковская» с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР. Директор гостиницы рассказал о восьми госпитализированных. 26 января в департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что у заболевших не выявлены признаки пневмонии.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Власти КНР предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, США и Франции.

По последним данным, из-за нового коронавируса погиб 41 человек, он диагностирован еще у 1287 пациентов.