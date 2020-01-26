СМИ сообщили о восьми госпитализированных в Москве гражданах Китая

Число госпитализированных из отеля «Арт Москва Войковская» китайских граждан выросло до восьми, сообщает в субботу, 25 января, ТАСС со ссылкой на директора гостиницы Михаила Волкова.

«Сейчас в гостинице проживают 220 граждан КНР, госпитализировали восемь, предварительный диагноз у семерых — ОРВИ, еще у одного — ангина», — заявил он агентству.

Ранее стало известно, что 25 января из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой были госпитализированы китайские граждане. Их проверяют на наличие коронавируса.

До этого инфекцию пытались обнаружить у пятерых китайских студентов Байкальского государственного университета в Иркутске. Заражение не подтвердилось.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Власти КНР предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, США и Франции.

По последним данным, из-за нового коронавируса погиб 41 человек, он диагностирован еще у 1287 пациентов.