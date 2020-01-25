Минздрав Иркутской области заявил об отсутствии коронавируса в регионе

У пяти китайских студентов Байкальского государственного университета в Иркутске не подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, сообщает региональное министерство здравоохранения в субботу, 25 января.

«Риск был в том, что эти студенты выезжали на каникулы домой. После проведенных анализов выяснилось, что у всех студентов грипп. Но для исключения подозрения на коронавирус их анализы тоже направлены в Новосибирск», — отметил главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой, предварительный диагноз — нетипированный вирус гриппа А.

В настоящий момент в населенных пунктах региона проводятся профилактические мероприятия. Кроме этого, осмотрены все студенты, проживающие в общежитии университета, ведется круглосуточный мониторинг.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330. По последним данным, от болезни погиб 41 человек. Число вылечившихся не уточняется.

Власти КНР предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и других странах.

24 января сообщалось, что два случая заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.