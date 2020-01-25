Прямой эфир
Сюжет:

Минздрав Иркутской области заявил об отсутствии коронавируса в регионе

0
Фото: ТАСС/Ольга Мальцева
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У пяти китайских студентов Байкальского государственного университета в Иркутске не подтвердилось наличие коронавирусной инфекции, сообщает региональное министерство здравоохранения в субботу, 25 января.

Профилактический досмотр: весь багаж из Юго-Восточной Азии проверяют из-за коронавируса
Ученые допускают заражение через еду и посылки

«Риск был в том, что эти студенты выезжали на каникулы домой. После проведенных анализов выяснилось, что у всех студентов грипп. Но для исключения подозрения на коронавирус их анализы тоже направлены в Новосибирск», — отметил главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы Владимир Хабудаев.

По словам заместителя министра здравоохранения региона Елены Голенецкой, предварительный диагноз — нетипированный вирус гриппа А.

В настоящий момент в населенных пунктах региона проводятся профилактические мероприятия. Кроме этого, осмотрены все студенты, проживающие в общежитии университета, ведется круглосуточный мониторинг.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330. По последним данным, от болезни погиб 41 человек. Число вылечившихся не уточняется.

Власти КНР предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и других странах.

24 января сообщалось, что два случая заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России
В Малайзии зафиксировали три случая заражения коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020