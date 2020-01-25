Роспотребнадзор заявил об отсутствии зараженных коронавирусом в России

В России не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом в субботу, 25 января, заявил Роспотребнадзор.

«За время введения мониторинга выявлены: шесть больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), пять больных гриппом А, два больных гриппом В, два больных парагриппом, один больной сезонной коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано.

В ведомстве добавили, что во всех пунктах пропуска через госграницу России проводится усиленный двойной контроль прибывающих из регионов, где распространена болезнь. Специалисты проводят его с помощью стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Ранее в этот же день сообщалось, что число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330. По последним данным, от болезни погиб 41 человек. Число вылечившихся не уточняется.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и других странах.

24 января сообщалось, что два случая заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.