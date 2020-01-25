В Китае сообщили о 1330 заболевших пневмонией нового типа

Число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330, передает ТАСС 25 января со ссылкой на информационный портал «Ванъи».

В провинции Хубэй, где были зафиксированы первые случаи заражения, к настоящему моменту число заболевших составляет 729. В Пекине диагноз официально подтвержден у 36 человек.

По последним данным, вирус унес жизни 41 человека. Случаи заражения зарегистрированы во всех регионах Китая, кроме Тибетского автономного района.

В связи с распространением заболевания в некоторых городах КНР объявлен высший уровень реагирования.

24 января сообщалось, что два случая заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале.