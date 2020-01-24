Первые в Европе случаи заболевания коронавирусом зафиксированы во Франции

Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные. Об этом 24 января сообщила глава французского минздрава Аньес Бузен.

По ее словам, пациенты проживают в Бордо и Париже. Первый заболевший — 48-летний мужчина — вернулся на днях из поездки по Китаю, во время которой проезжал через эпицентр распространения коронавируса — город Ухань.

Бузен указала, что пациент госпитализирован в индивидуальный бокс. Как пишет France Info, заболевший контактировал с десятком человек.

Второй зараженный в настоящее время также изолирован в индивидуальную палату в парижской больнице Bichat.

К 24 января число зараженных новым коронавирусом достигло 849 человек, 26 скончались. Первый случай летального исхода зафиксирован в приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян.

При этом в РФ случаев заболевания нет.

Сообщения о распространении неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале.