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Первые в Европе случаи заболевания коронавирусом зафиксированы во Франции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Два случая заболевания новым типом коронавируса зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные. Об этом 24 января сообщила глава французского минздрава Аньес Бузен.

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По ее словам, пациенты проживают в Бордо и Париже. Первый заболевший — 48-летний мужчина — вернулся на днях из поездки по Китаю, во время которой проезжал через эпицентр распространения коронавируса — город Ухань.

Бузен указала, что пациент госпитализирован в индивидуальный бокс. Как пишет France Info, заболевший контактировал с десятком человек.

Второй зараженный в настоящее время также изолирован в индивидуальную палату в парижской больнице Bichat.

К 24 января число зараженных новым коронавирусом достигло 849 человек, 26 скончались. Первый случай летального исхода зафиксирован в приграничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян.

При этом в РФ случаев заболевания нет.

Сообщения о распространении неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале.

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