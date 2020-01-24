В Китае опубликовали первый снимок коронавируса

В Пекине и провинции Хубэй ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой коронавируса. Из-за эпидемии погибли 26 человек. По всему миру зафиксировано 900 случаев заражения коронавирусом, из них 29 подтверждено. Состояние пациентов оценивается как стабильное, один в тяжёлом состоянии. В Пекине и Шанхае прекратили работу музеи, театры и туристические объекты. На фоне распространения коронавируса отменены рейсы из Уханя в Москву. В Екатеринбурге в аэропорту Кольцово проверяют пассажиров самолёта из Китая. Из-за вспышки болезни Вьетнам прекратил авиасообщение с китайским городом. Власти Филиппин отправляют прилетевших из Уханя обратно. Случаи заражения зафиксированы также в Японии, Южной Корее и США. В Сингапуре число заболевших выросло до трёх. С подозрением на коронавирус госпитализировали двух китайских путешественников в Финляндии. Вакцины пока нет, но власти опубликовал первый снимок коронавируса с электронного микроскопа.