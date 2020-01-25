В Австралии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

Министр здравоохранения австралийского штата Виктория Дженни Микакос объявила о первом зафиксированном случае нового типа коронавируса в стране, зараженный госпитализирован.

«Пациент изолирован и находится на лечении. У нас больше нет подозреваемых в болезни на данном этапе», — приводит ее слова агентство Reuters.

Микакос уточнила, что инфицированный является китайским гражданином, которому больше 50 лет, он прилетел 19 января из Гуанчжоу. Сейчас он находится под наблюдением медиков в пригороде Мельбурна.

По мнению министра, на данный момент у австралийцев нет повода для беспокойства.

31 декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV). Случаи заболевания уже выявлены в Южной Корее, Японии, США и Франции, в которой накануне был зарегистрирован третий зараженный новым типом коронавируса.

В свою очередь, власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин.

По последним данным, из-за нового коронавируса погиб 41 человек, он диагностирован еще у 1287 пациентов.