Трамп поблагодарил Си Цзиньпинa за борьбу с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпинa за борьбу КНР с распространением нового типа коронавируса. Об этом он написал в пятницу, 24 января, в своем Twitter.

«Китай очень усердно работает над сдерживанием коронавируса. Соединенные Штаты высоко ценят их усилия и прозрачность», — заявил Трамп.

Он направил слова благодарности в адрес своего китайского коллеги Си Цзиньпинa от имени всех американцев и подчеркнул, что всё будет хорошо.

China has been working very hard to contain the Coronavirus. The United States greatly appreciates their efforts and transparency. It will all work out well. In particular, on behalf of the American People, I want to thank President Xi!