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Трамп поблагодарил Си Цзиньпинa за борьбу с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпинa за борьбу КНР с распространением нового типа коронавируса. Об этом он написал в пятницу, 24 января, в своем Twitter.

«Китай очень усердно работает над сдерживанием коронавируса. Соединенные Штаты высоко ценят их усилия и прозрачность», — заявил Трамп.

Он направил слова благодарности в адрес своего китайского коллеги Си Цзиньпинa от имени всех американцев и подчеркнул, что всё будет хорошо.

31 декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV). К утру 24 января число зараженных достигло 849 человек, 26 скончались.

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии, США и Франции. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин.

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