Часть Великой Китайской стены будет закрыта из-за коронавируса

Некоторые участки Великой Китайской стены, расположенные вблизи Пекина, будут закрыты для туристов с 25 января, для того чтобы предотвратить распространение нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Reuters со ссылкой на столичные власти.

Отмечается, что будет закрыт реконструированный участок стены под названием Бадалин, который является одним из наиболее посещаемых туристами отрезков достопримечательности.

Накануне сообщалось, что музейный комплекс «Запретный город» (Гугун) в Пекине будет закрыт с 25 января из-за распространения нового коронавируса. Администрация музея подчеркнула, что о возобновлении работы «Запретного города» сообщат отдельно, а те, кто уже купил билеты, могут их сдать.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.

На данный момент в Китае 830 человек заболели пневмонией, вызванной распространением коронавируса. Число случаев летального исхода достигло 25.

24 января научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил уверенность, что вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от коронавируса 2019-nCoV.