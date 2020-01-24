Прямой эфир
Сюжет:

Микробиолог предсказал скорый конец вспышке пневмонии в Китае

0
Фото: REUTERS/Aly Song
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю, поделился своим мнением с «Известиями» научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

К утру 24 января в Китае зафиксировано 849 случаев заражения новым короновирусом 2019-nCoV, погибли 26 человек. Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР из-за стремительного распространения там болезни.

В масочном режиме: Дальний Восток ограничивает контакты с Китаем
В российских регионах собираются приостановить все образовательные и культурные обмены с КНР

«Я вас уверяю, уже в апреле о ней не будут ничего писать», — сказал ученый. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от короновируса 2019-nCoV.

«Вакцины делаются не месяцы. Даже если контролирующие органы одобрят вакцину, весь процесс занимает не меньше трех лет. Сперва нужно изучить безопасность вакцины — это токсичность», — сказал Виталий Зверев.

По его словам, доклинические исследования (на животных. — Ред. ) продолжаются около года, еще несколько лет идут клинические исследования на людях, для того чтобы доказать эффективность и безопасность вакцины.

В России хорошо работает служба биобезопасности в лице Роспотребнадзора. Сотрудникам аэропортов достаточно ходить в масках и мыть руки, чтобы избежать заражения, подчеркнул научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за вспышки коронавируса на карантин закрыли 10 китайских городов
Первый человек погиб от коронавируса в провинции Китая у границы РФ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020