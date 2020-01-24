Микробиолог предсказал скорый конец вспышке пневмонии в Китае

Вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю, поделился своим мнением с «Известиями» научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

К утру 24 января в Китае зафиксировано 849 случаев заражения новым короновирусом 2019-nCoV, погибли 26 человек. Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР из-за стремительного распространения там болезни.

«Я вас уверяю, уже в апреле о ней не будут ничего писать», — сказал ученый. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от короновируса 2019-nCoV.

«Вакцины делаются не месяцы. Даже если контролирующие органы одобрят вакцину, весь процесс занимает не меньше трех лет. Сперва нужно изучить безопасность вакцины — это токсичность», — сказал Виталий Зверев.

По его словам, доклинические исследования (на животных. — Ред. ) продолжаются около года, еще несколько лет идут клинические исследования на людях, для того чтобы доказать эффективность и безопасность вакцины.

В России хорошо работает служба биобезопасности в лице Роспотребнадзора. Сотрудникам аэропортов достаточно ходить в масках и мыть руки, чтобы избежать заражения, подчеркнул научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.