Две студентки из Китая доставлены в инфекционное отделение в Туле

В инфекционное отделение тульской больницы были доставлены две китайские студентки из местного университета. Как сообщает в пятницу, 24 января, Роспотребнадзор по региону, у девушек обычный грипп.

«Вечером 23 января 2020 года зарегистрированы случаи острой респираторной инфекции у двух иностранных студенток ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Причиной заболевания студенток является вирус гриппа В, который традиционно циркулирует в Тульской области в это время года и не вызывает тяжелых форм заболевания», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что заболевшие доставлены в инфекционное отделение, проведено их лабораторное обследование на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Как рассказали «РИА Новости» в экстренных службах, обе студентки являются гражданками Китая, причем одна из них недавно приехала в Тулу из КНР.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.

24 января научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил уверенность, что вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от коронавируса 2019-nCoV.