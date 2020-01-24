СМИ узнали о работе в Ухане лаборатории по изучению опасных вирусов

В китайском Ухане, который сейчас закрыт из-за вспышки коронавируса, уже два года действует биологическая лаборатория по изучению опасных вирусов. Об этом пишет Daily Mail 24 января.

Национальная лаборатория биобезопасности действует в Ухани с 2017 года и является единственной в своем роде в Китае. Она имеет четвертый, самый высокий уровень биобезопасности. Перед открытием специалисты предупреждали, что изучаемые в лаборатории вирусы могут распространиться за ее пределами.

Известно, что специалисты в Ухане анализировали Эболу и атипичную пневмонию, вызванную коронавирусом SARS (тяжелый острый респираторный синдром). По некоторым данным, последний в 2004 году «просочился» из другой лаборатории в Пекине.

Примечательно, что уханьская лаборатория находится в 32 км от рынка морепродуктов, в связи с чем могут возникнуть подозрения, не является ли случайной вспышка нового коронавируса именно в этом городе. Известно, что лаборатория оборудована для проведения исследований на животных.

Тем не менее никаких доказательств этому нет. На данный момент приоритетной версией ученых является распространение коронавируса через мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухане.

Вспышка вирусной пневмонии, вызванной новым видом коронавируса (2019-nCoV), была зафиксирована в Ухане в конце декабря. Уже известно о нескольких случаях заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин.

К утру 24 января зафиксировано 849 случаев заражения вирусом, скончались 26 человек. Китайские медики уже разработали успешный метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР, Дальний Восток вводит собственные меры защиты населения. На приграничных пунктах проводится двойной контроль всех граждан, прибывающих в Россию. Все рейсы из Уханя в Москву отменены.

В разговоре с «Известиями» научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев заявил, что вспышка коронавируса сойдет на нет уже к апрелю.