Disneyland в Шанхае временно закроют из-за коронавируса

Тематический парк развлечений Disneyland в Шанхае объявил о временной приостановке работы с 25 января в связи со вспышкой коронавируса. В администрации парка указали, что такое решение принято для сдерживания распространения заболевания и ради безопасности сотрудников и посетителей.

«Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и находиться в тесном контакте с местными органами власти, мы сообщим дату открытия после подтверждения», — говорится на сайте парка 24 января.

В администрации выразили готовность перенести уже забронированные посетителями даты посещения на любой день в ближайшие полгода или вернуть деньги за уже купленные билеты.

Кроме того, канадская компания — организатор цирковых шоу Cirque du Soleil отменила представления на востоке Китая, в частности, в провинции Чжэцзян, пишет «Интерфакс».

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР из-за стремительного распространения там болезни. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.

К утру 24 января зафиксировано 849 случаев заражения вирусом, погибли 26 человек.