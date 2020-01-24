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Пекин объявил наивысший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Zuma
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Власти Пекина ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с распространением нового типа коронавируса. Об этом сообщил глава комитета по делам здравоохранения Пекина Лэй Хайчао в пятницу, 24 января.

«По состоянию на 14.00 (9.00 мск) в Пекине зарегистрировано 29 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один человек находится в сравнительно тяжелом состоянии, состояние остальных пациентов оценивается как стабильное, чье состояние улучшилось. В настоящее время в Пекине уже введен I уровень реагирования на серьезные чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья», — приводит «РИА Новости» слова Хайчао.

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Ранее аналогичный уровень реагирования был введен в провинции Хубэй, где находится очаг вируса.

Отмечается, что подобные действия руководства Пекина продиктованы планом Госсовета Китая и централизованного штаба. Первый стадия, как правило, присваивается при особо крупных чрезвычайных ситуациях.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Японии, Южной Корее и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения.

24 января КНДР приостановила авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. В Китае на карантин закрыли 10 городов.

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР из-за стремительного распространения там болезни. Дальний Восток, не дожидаясь особых рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора, начал вводить собственные меры защиты населения.

Согласно последним данным, число заболевших уже превысило 830 человек, 26 — погибли.

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