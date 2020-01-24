Ученый оценил масштабы вспышки нового коронавируса

Ситуация со вспышкой нового китайского коронавируса 2019-nCoV находится под контролем, если Китай не скрывает случаи заражения, рассказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

К утру 24 января в Китае зафиксировано 849 случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, погибли 26 человек. Роспотребнадзор посоветовал российским туристам воздержаться от посещения КНР из-за стремительного распространения там болезни.

«Для респираторного вируса это контролируемая ситуация. Даже если подтвержденные случаи составляют лишь 10% от реальной картины», — сказал Волчков.

По его словам, понять степень опасности позволяет простой график c зависимостью числа заражений от календаря. По статистике, поступающей от Китая, угол наклона прямой получился меньше 45 градусов, поэтому ситуация под контролем, полагает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ.

В то же время Китай может намеренно занижать данные о количестве зараженных для того, чтобы сохранить авиасообщение с другими странами и продолжать торговлю.

В любом случае к апрелю станет окончательно понятно: либо вирус сойдет на нет, либо ситуация выйдет из под контроля, заключил эксперт.

В этой связи Волчков советует разрабатывать вакцину уже сейчас. По его прогнозу, на это может уйти полгода.

«Степень предварительного тестирования вакцины зависит от эпидемиологической ситуации <...> Для вакцин есть протоколы быстрого прохождения доклинических и клинических исследований. И есть особо быстрые протоколы для экстренных случаев, когда сложная эпидемиологическая ситуация, тогда начинают сокращать исследования», — заключил Волчков.

Ранее, 24 января, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил уверенность, что вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от коронавируса 2019-nCoV.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.