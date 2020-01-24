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Все рейсы в Москву из Уханя отменены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Все рейсы в Москву из китайского города Ухань отменены из-за распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 24 января, сообщили «РИА Новости» в международном аэропорту Уханя «Таньхэ».

«Да, все рейсы отменены, улететь невозможно», — сказал в службе поддержки аэропорта.

На уточняющий вопрос, касается ли это только прямых рейсов, представитель воздушной гавани отметил, что «отменены все полеты».

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В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Отмечалось, что китайские медики разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом, путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщения крови кислородом. После проведения генетического анализа нового коронавируса ученые назвали наиболее вероятным первоисточником мясо змей, которое продавалось на рынке в Ухане.

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Японии, Южной Корее и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует и есть риск его быстрого распространения. Дальний Восток, не дожидаясь рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора, ввел собственные меры защиты населения.

Сигналы поступали и о том, что прилетевшие туристы из Китая в Москву и Санкт-Петербург тоже заражены этим коронавирусом. Однако Роспотребнадзор категорически отрицает это. У пациентов диагностировали грипп, ОРВИ, бактериальную пневмонию.

Кроме того, Роспотребнадзор проводит двойной контроль на приграничных пунктах всех граждан, прибывающих в Россию

24 января Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме из-за коронавируса. Согласно последним данным, число заболевших уже превысило 830 человек, 26 — погибли.

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