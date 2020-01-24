ВОЗ рекомендовала всем странам принять меры из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения, проанализировав ситуации со вспышкой пневмонии, вызванной новым видом коронавируса 2019-nCoV в Китае, рекомендовала всем странам мира провести противоэпидемические мероприятия в полном объеме и сообщать ВОЗ о всех случаях заражения. Об этом сообщает в пятницу, 24 января, пресс-служба Роспотребнадзора.

22–23 января прошло заседание чрезвычайного комитета ВОЗ в рамках Международных медико-санитарных правил (ММСП) по пневмонии, вызванной коронавирусом. В мероприятиях участвовал представитель Роспотребнадзора, отмечает «Интерфакс».

«Ожидается, что дальнейший международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну», — отмечается в сообщении.

Среди противоэпидемических мер ВОЗ перечисляет проведение активного эпиднадзора, раннее выявление инфекции, изоляцию и ведение случаев зараженных, отслеживание контактов заболевших и предотвращение дальнейшего распространения болезни.

Поскольку это новый вирус, странам рекомендовали уделять внимание сокращению заражаемости им, предотвращению вторичной передачи, распространения на другие государства, поддерживать друг друга в выявлении источника инфекции. Кроме того, нужно быть готовыми к возможному завозу коронавируса и проведению исследований для разработки лечения. Также необходимо следовать рекомендациям ВОЗ в отношении поездок. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал российским туристам не посещать Китай из-за распространения там вируса.

Российское надзорное ведомство взаимодействует с ВОЗ и с КНР, занимается профилактикой для снижения рисков заражения 2019-nCoV россиян.

Комитет рекомендовал ВОЗ создать международную многопрофильную миссии организации для борьбы с коронавирусом и включить в ее состав национальных экспертов. «Миссия рассмотрит и поддержит усилия по расследованию источника вспышки среди животных, изучению степени передачи вируса от человека человеку, а также усилия по осуществлению скрининга в других провинциях Китая, усилению эпиднадзора за тяжелыми острыми респираторными инфекциями в этих регионах и наращиванию мер по сдерживанию вспышки и смягчению ее последствий», — говорится в сообщении. Всю полученную информацию миссия предоставит международному сообществу.

Роспотребнадзор отмечает, что по состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирусную инфекцию среди россиян не выявлено.

По последним данным китайских органов здравоохранения на 24 января, официальное число зараженных в этой стране новым коронавирусом возросло до 849 человек, а число летальных исходов увеличилось до 26. Первый случай смерти от нового типа пневмонии был зарегистрирован в граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян.

Дальний Восток, не дожидаясь рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора, ввел собственные меры защиты населения.