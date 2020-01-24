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МИД заверил в отсутствии россиян среди зараженных коронавирусом в Китае

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Среди зараженных новым коронавирусом на территории Китая пациентов россиян нет. Об этом говорится в опубликованном в пятницу, 24 января, сообщении на официальном сайте Министерства иностранных дел России.

«По информации на 24 января, среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым коронавирусом, российских граждан нет», — отмечается в сообщении.

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В МИДе отметили, что посольство и генеральные консульства России продолжают отслеживать ситуацию, а также устанавливают и поддерживают связь с российскими гражданами, находящимися в районах распространения заболевания.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) начали фиксировать случаи заражения неизвестным заболеванием. Позже выяснилось, что это пневмония, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV.

На данный момент в Китае заражены 830 человек, 25 умерли. Однако по информации South China Morning Post, инфицированы уже более 900 человек и 26 скончались. Как отмечает «Газета.ру», в КНР начали строительство специально больницы для зараженных коронавирусом.

Также зафиксировано несколько случаев заболевания в других странах, в том числе Австралии, Южной Корее, Японии, Непале и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Российский Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.

Роспотребнадзор уже разработал метод диагностики нового коронавируса. Среди его основных преимуществ отмечаются: широкая распространенность, высокая чувствительность, благодаря которой можно выявлять единичные копии вирусов, а также скорость получения результатов — 2–4 часа. Минздрав заявил, что начал работу по созданию вакцины от коронавируса.

24 января научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил уверенность, что вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от коронавируса 2019-nCoV.

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