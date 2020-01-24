Ростуризм призвал туроператоров предлагать туристам вместо Китая другие страны

Ростуризм просит туроператоров предлагать российским туристам вместо Китая другие страны из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом в пятницу, 24 января, ТАСС сообщили в пресс-службе федерального агентства.

«Обращаем внимание туроператоров и турагентов на необходимость в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в КНР, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны», — отметили в организации.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

На данный момент в Китае 830 человек заболели пневмонией, вызванной распространением коронавируса. Число случаев летального исхода достигло 25.

24 января научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил уверенность, что вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от коронавируса.