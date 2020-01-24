СМИ сообщили о заканчивающихся местах в больницах Уханя

В больницах китайского города Ухань, где в конце декабря 2019 года были зафиксирована вспышка нового вида коронавируса, заканчиваются места и экспресс-тесты для диагностирования болезни. Об этом 24 января сообщило издание South China Morning Post.

По мере распространения эпидемии, среди местных жителей нарастает паника и многие из них обращаются в больницы, требуя, чтобы их немедленно проверили на короновариус. При этом врач одной из местных больниц, отказавшийся называть свое имя, рассказал, что в местном Центре по контролю и профилактике заболеваний не хватает персонала.

Отмечается, что многие из тех, кто обращается в больницы, на самом деле не заражены короновирусом. А пациентам с легкими симптомами безопаснее оставаться дома и заниматься самолечением, поскольку риск перекрестного заражения в больнице гораздо выше.

Местная жительница Чэнь Хуэйфан рассказала изданию, что ее мать обратилась в местную больницу № 5 и госпиталь Красного Креста, где ей сделали томографию, которая показала инфекцию в обоих легких. Однако врачи сказали, что не могут ее госпитализировать, так как в больницах не хватает мест. В трех других госпиталях также заявили об отсутствии мест и поставили ее мать в очередь на госпитализацию.

Также сообщается о нехватке экспресс-тестов и невозможности их доставки, а в социальных сетях были опубликованы обращения с просьбой пожертвовать маски и другое медицинское оборудование.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV). На данный момент в Китае заболели 830 человек, число случаев летального исхода достигло 25, отмечает «Газета.ру».

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в других странах, в частности, в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.