Прямой эфир
Сюжет:

СМИ сообщили о заканчивающихся местах в больницах Уханя

0
Фото: ТАСС/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В больницах китайского города Ухань, где в конце декабря 2019 года были зафиксирована вспышка нового вида коронавируса, заканчиваются места и экспресс-тесты для диагностирования болезни. Об этом 24 января сообщило издание South China Morning Post.

В масочном режиме: Дальний Восток ограничивает контакты с Китаем
В российских регионах собираются приостановить все образовательные и культурные обмены с КНР

По мере распространения эпидемии, среди местных жителей нарастает паника и многие из них обращаются в больницы, требуя, чтобы их немедленно проверили на короновариус. При этом врач одной из местных больниц, отказавшийся называть свое имя, рассказал, что в местном Центре по контролю и профилактике заболеваний не хватает персонала.

Отмечается, что многие из тех, кто обращается в больницы, на самом деле не заражены короновирусом. А пациентам с легкими симптомами безопаснее оставаться дома и заниматься самолечением, поскольку риск перекрестного заражения в больнице гораздо выше.

Местная жительница Чэнь Хуэйфан рассказала изданию, что ее мать обратилась в местную больницу № 5 и госпиталь Красного Креста, где ей сделали томографию, которая показала инфекцию в обоих легких. Однако врачи сказали, что не могут ее госпитализировать, так как в больницах не хватает мест. В трех других госпиталях также заявили об отсутствии мест и поставили ее мать в очередь на госпитализацию.

Также сообщается о нехватке экспресс-тестов и невозможности их доставки, а в социальных сетях были опубликованы обращения с просьбой пожертвовать маски и другое медицинское оборудование.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV). На данный момент в Китае заболели 830 человек, число случаев летального исхода достигло 25, отмечает «Газета.ру».

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в других странах, в частности, в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Микробиолог предсказал скорый конец вспышке пневмонии в Китае
Ученый оценил масштабы вспышки нового коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020