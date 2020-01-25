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В Малайзии зафиксировали три случая заражения коронавирусом

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Фото: ТАСС/Zuma
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Министр здравоохранения Малайзии Зулкифли Ахмад заявил, что в стране госпитализированы трое граждан Китая, инфицированных новым типом коронавируса, сообщает в субботу, 25 января, Reuters.

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Уточняется, что пострадавшими стали 65-летняя женщина, и ее двое внуков 11 и двух лет. Они помещены в больницу на лечение, и находятся в стабильном состоянии. По информации агентства, все трое являются родственниками 66-летнего зараженного китайского гражданина, которого диагностировали в Сингапуре.

Министр заявил, что аэропорты страны усилили проверку пассажиров и членов экипажа, прибывающих из КНР, чтобы предотвратить распространение вируса.

31 декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV). Случаи заболевания уже выявлены в Южной Корее, Японии, США и Франции и Австралии.

В свою очередь, власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин.

По последним данным, из-за нового коронавируса погиб 41 человек, он диагностирован еще у 1287 пациентов.

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