Число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось до 1287 человек

В общей сложности у 1287 человек диагностировали пневмонию, вызванную новым типом коронавируса. Число летальных исходов увеличилось до 41, сообщает в субботу, 25 января, «РИА Новости» со ссылкой на заявление китайских властей.

Ранее сообщалось о 39 погибших от инфекции и почти 900 заразившихся.

31 декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии, США и Франции. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин.

24 января президент США Дональд Трамп поблагодарил китайского лидера Си Цзиньпинa за борьбу с распространением коронавируса.