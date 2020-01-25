Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 39

Количество зафиксированных летальных случаев в результате заражения новым типом коронавируса в китайском городе Ухань увеличилось до 39, а число инфицированных составляет 729 человек.

Об этом сообщает в субботу, 25 января, издание Global Times со ссылкой на китайские органы здравоохранения.

Ранее власти КНР сообщали, что в общей сложности от коронавируса погибли 26 человек, еще у 849 было зафиксировано заражение.

31 декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Японии, США и Франции. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин.