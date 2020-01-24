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«Аэрофлот» предложил пассажирам бесплатно сдать билеты в Китай

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Авиакомпания «Аэрофлот» предложила всем пассажирам, купившим билеты в Китай или из него с вылетом на конец января и начало февраля, сдать их без дополнительной платы. Причиной стала эпидемиологическая обстановка в КНР, сообщила в пятницу, 24 января, пресс-служба перевозчика.

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Речь идет о периоде с 24 января до 7 февраля и рейсах как самого «Аэрофлота», так и шеринговых с China Eastern и China Southern в города Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин, Санья, Далянь и Ухань. Пассажирам предложено оформить вынужденный возврат или изменить время вылета на даты до 29 февраля.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) начали фиксировать случаи заражения неизвестным заболеванием. Позже выяснилось, что это пневмония, вызванная новым типом коронавируса 2019-nCoV.

На данный момент в Китае заражены 830 человек, 25 умерли.

Также зафиксировано несколько случаев заболевания в других странах, в том числе Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Российский Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения.

Роспотребнадзор уже разработал метод диагностики нового коронавируса. Среди его основных преимуществ отмечаются: широкая распространенность, высокая чувствительность, благодаря которой можно выявлять единичные копии вирусов, а также скорость получения результатов — 2–4 часа.

Минздрав заявил, что начал работу по созданию вакцины от коронавируса.

24 января научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил уверенность, что вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от коронавируса 2019-nCoV.

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