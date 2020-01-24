В Непале обнаружили первого больного с коронавирусом

На территории Непала зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом в пятницу, 24 января, сообщили в местном министерстве здравоохранения и народонаселения.

Заболевший — студент, который прибыл из китайского Уханя, передает Devdiscourse.

В конце декабря в Ухане (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV).

На данный момент в Китае 830 человек заболели пневмонией, вызванной распространением коронавируса. Число случаев летального исхода достигло 25, отмечает «Газета.ру».

Также зафиксировано несколько случаев заболевания в других странах, в частности в Австралии, Южной Корее, Японии и США. Власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин. Российский Дальний Восток начал вводить собственные меры защиты населения. 24 января научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев выразил уверенность, что вспышка пневмонии в Китае сойдет на нет уже к апрелю. По его мнению, России даже не стоит тратить время и ресурсы на разработку вакцины от коронавируса 2019-nCoV.