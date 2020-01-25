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Стало известно о третьем зараженном коронавирусом во Франции

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Фото: REUTERS/Carlos Jasso
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Во Франции зарегистрирован третий зараженный новым типом коронавируса. Об этом 24 января сообщила радиостанция France Info.

Отмечается, что заболевший является близким родственником одного из двух зараженных ранее.

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В пятницу министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила, что в Бордо и Париже госпитализированы два человека с коронавирусом. По ее словам, пациенты на днях вернулись из Китая и уже контактировали с десятками людей.

Бузен указала, что власти пытаются связаться со всеми, кто контактировал с зараженными, чтобы проверить их на наличие коронавируса.

Сообщения о распространении пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале. Франция стала первой европейской страной, в которой зарегистрировали случаи заболевания.

По данным The Washington Post, от коронавируса погиб 41 человек, более 1 тыс. заражены.

В Китае в связи с эпидемией на карантин закрыто 10 городов.

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