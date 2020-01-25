Стало известно о третьем зараженном коронавирусом во Франции

Во Франции зарегистрирован третий зараженный новым типом коронавируса. Об этом 24 января сообщила радиостанция France Info.

Отмечается, что заболевший является близким родственником одного из двух зараженных ранее.

В пятницу министр здравоохранения Франции Аньес Бузен сообщила, что в Бордо и Париже госпитализированы два человека с коронавирусом. По ее словам, пациенты на днях вернулись из Китая и уже контактировали с десятками людей.

Бузен указала, что власти пытаются связаться со всеми, кто контактировал с зараженными, чтобы проверить их на наличие коронавируса.

Сообщения о распространении пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале. Франция стала первой европейской страной, в которой зарегистрировали случаи заболевания.

По данным The Washington Post, от коронавируса погиб 41 человек, более 1 тыс. заражены.

В Китае в связи с эпидемией на карантин закрыто 10 городов.