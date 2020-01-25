Домашние матчи хоккейных клубов Китая перенесены в Россию

Домашние матчи китайских хоккейных клубов в ближайшее время будут проводиться в России. По сообщениям пресс-службы лиги, причиной тому стало массовое распространение коронавируса в Китае. Место и время игр объявят позднее. В Китае спортивные состязания приостановили до апреля.