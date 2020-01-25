Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР. Об этом 25 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что доставленных в больницу проверяют на наличие коронавируса. Предварительно всем семерым гражданам Китая поставлен диагноз ОРВИ.

К настоящему моменту в России медики проверили на наличие коронавируса, распространившегося в КНР, нескольких человек. Госпитализированы были двое россиян в Петербурге и несколько граждан КНР в Иркутске. Подозрение не подтвердилось.

31 декабря стало известно о распространении пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань. Позже эксперты установили, что причиной вспышки стал новый тип коронавируса (2019-nCoV).

Уже зафиксировано несколько случаев заболевания в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США и Франции.

К 25 января число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330, 41 человек скончался, в том числе один врач из больницы в Ухане.