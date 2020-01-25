Посольство РФ в Китае подтвердило отсутствие зараженных коронавирусом россиян

Российских граждан среди зараженных коронавирусом в Китае по-прежнему нет, заявил 25 января «РИА Новости» пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров.

«Число зараженных в Китае на сегодняшний день увеличилось, и, по имеющимся данным (на 25 января. — Ред.), среди них российских граждан нет», — сказал он.

Дипломат также отметил, что российское посольство на данный момент прорабатывает вопрос организации выезда граждан России из закрытого из-за коронавируса города Ухань с китайской стороной.

«Пока официального ответа (по запросу о порядке выезда иностранных граждан из Уханя. — Ред.) нет. Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан из Уханя и провинции Хубэй», — сообщил Егоров.

По его словам, для сборов посольством запросов от российских граждан была открыта специальная линия связи с ними, в том числе во «ВКонтакте» и по электронной почте, «чтобы находящиеся в Ухане и Хубэе люди писали о своих проблемах, об их местонахождении, и если у них есть желание покинуть Хубэй, чтобы они об этом сообщали».

Ранее в этот же день сообщалось, что число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330. По последним данным, от болезни погиб 41 человек. Число вылечившихся не уточняется.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и других странах.

24 января сообщалось, что два случая заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.