Прямой эфир
Сюжет:

Посольство РФ в Китае подтвердило отсутствие зараженных коронавирусом россиян

0
Фото: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российских граждан среди зараженных коронавирусом в Китае по-прежнему нет, заявил 25 января «РИА Новости» пресс-атташе посольства России в КНР Георгий Егоров.

«Число зараженных в Китае на сегодняшний день увеличилось, и, по имеющимся данным (на 25 января. — Ред.), среди них российских граждан нет», — сказал он.

В масочном режиме: Дальний Восток ограничивает контакты с Китаем
В российских регионах собираются приостановить все образовательные и культурные обмены с КНР

Дипломат также отметил, что российское посольство на данный момент прорабатывает вопрос организации выезда граждан России из закрытого из-за коронавируса города Ухань с китайской стороной.

«Пока официального ответа (по запросу о порядке выезда иностранных граждан из Уханя. — Ред.) нет. Нам поступают просьбы от наших граждан разъяснить им, как возможно выехать из провинции Хубэй, как покинуть Ухань. В настоящий момент мы обрабатываем все эти обращения и совместно с китайской стороной прорабатываем вопрос относительно организации выезда российских граждан из Уханя и провинции Хубэй», — сообщил Егоров.

По его словам, для сборов посольством запросов от российских граждан была открыта специальная линия связи с ними, в том числе во «ВКонтакте» и по электронной почте, «чтобы находящиеся в Ухане и Хубэе люди писали о своих проблемах, об их местонахождении, и если у них есть желание покинуть Хубэй, чтобы они об этом сообщали».

Ранее в этот же день сообщалось, что число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330. По последним данным, от болезни погиб 41 человек. Число вылечившихся не уточняется.

Сообщения о распространении неизвестной ранее пневмонии в китайском городе Ухань начали поступать 31 декабря. Позже было установлено, что причиной является 2019-nCoV.

Власти Китая предупредили о риске быстрого распространения заболевания. Заражения уже фиксировали в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале и других странах.

24 января сообщалось, что два случая заболевания новым типом коронавируса были зафиксированы во Франции. Она стала первой европейской страной, где появились зараженные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Австралии зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом
Врач больницы в Ухане скончался от вызванной коронавирусом пневмонии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020