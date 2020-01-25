В Австралии зафиксировали еще три случая заражения коронавирусом

Минздрав австралийского штата Новый Южный Уэльс зафиксировал три новых случая заражения коронавирусом из Китая, сообщает 7News в субботу, 25 января.

«Коронавирус в Новом Южном Уэльсе. (На заражение проверяются. — Ред.) 53-летний мужчина, 43-летний и 35-летний <…> Все они были неким образом связаны с китайским городом Ухань», — сказал глава минздрава штата Брэд Хазард в эфире телеканала.

Ранее в этот же день стало известно, что в Австралии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Инфицированный является китайским гражданином, которому больше 50 лет, он прилетел 19 января из Гуанчжоу.

31 декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV). Случаи заболевания уже выявлены в Южной Корее, Японии, США и Франции, в которой накануне был зарегистрирован третий зараженный новым типом коронавируса.

В свою очередь власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин.

Число случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 1330. По последним данным, от болезни погиб 41 человек. Число вылечившихся не уточняется.