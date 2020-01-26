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Семь случаев коронавируса выявлено в приграничных с РФ регионах

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Фото: РИА Новости/The Central Hospital of Wuhan
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В граничащих с Россией китайских регионах зафиксировано семь случаев инфицирования новым типом коронавируса, один из них летальный, сообщает 25 января «РИА Новости» со ссылкой на заместителя министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Уточняется, что данная информация приведена по состоянию на 21:00 25 января 2020 года.

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Смерть от вируса была зафиксирована 24 января в китайском городе Суйхуа, находящемся в приграничной с РФ провинции Хэйлунцзян. Тогда сообщалось о четырех случаях инфицирования.

25 января российское посольство в КНР подтвердило отсутствие зараженных коронавирусом россиян.

В конце декабря в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зафиксирована вспышка вирусной пневмонии, причиной которой оказался новый вид коронавируса (2019-nCoV). Случаи заболевания уже выявлены в Южной Корее, Японии, США и Франции, в которой накануне был зарегистрирован третий зараженный новым типом коронавируса.

В свою очередь, власти Китая предупредили, что вирус мутирует, и закрыли 10 городов на карантин.

По последним данным, из-за нового коронавируса погиб 41 человек, он диагностирован еще у 1287 пациентов.

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